Il sorteggio del torneo che mette insieme calcio e social ideato da Gerard Piqué

È andato in scena a Monterrey in Messico il sorteggio della prima fase della Kings World Cup, coppa del mondo del torneo di calcio a 7 fondato dall’ex Barcellona Gerard Piqué. L’Italia se la vedrà con i Medallo City dalla Colombia. Una sfida suggestiva che vede la squadra azzurra, che schiera l’ex capitano della Roma Francesco Totti, contro Maluma, famoso cantante colombiano con oltre 64 milioni di follower su Instagram e 29,9 milioni su Youtube.

In palio un milione di euro

La Kings World Cup è il primo e unico appuntamento mondiale che riunisce, in un torneo competitivo con in palio 1 milione di euro, i fuoriclasse del calcio come Totti, Ibrahimovic, Neymar, Hazard, Gotze, Shevchenko e Ferdinand, con i fenomeni assoluti del mondo dei social network come il content creator italiano Tumblurr, la belga Céline Dept, l’inglese Jeremy Lynch e il tedesco Younes Zarou. Con l’annuncio di Maluma, la Kings League porta ai suoi spettatori e utenti anche il mondo della musica all’interno della competizione mondiale, diventando così un torneo ancor più affascinante, un vero e proprio show che unisce diversi mondi.

