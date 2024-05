In rete Retegui e Ekuban per i Rossoblù, Florenzi, Gabbia e Giroud per la squadra di Pioli

Scoppiettante 3-3 tra Milan e Genoa, nel posticipo della 35/a giornata di Serie A.

Le reti: al 5′ rig. di Retegui (G), al 45′ di Florenzi (M), al 48′ di Ekuban (G), al 72′ di Gabbia (M), al 75′ di Giroud (M), all’87’ autogol di Thiaw (M).

