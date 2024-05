Il tecnico rossonero alla vigilia del match contro il Genoa: "Il mio lavoro qui non è finito"

L’era di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sembra sempre più vicina a concludersi ma, alla vigilia della quartultima giornata di campionato, il tecnico rossonero assicura che non sta ancora pensando al futuro e che vuole concludere in bellezza la Serie A. “So che fate fatica a credermi, e lo capisco dai vostri sguardi, ma non sto pensando assolutamente al mio futuro. Fino al 26 maggio sono concentrato su quello che c’è da fare qui, voglio dare il massimo e tirare fuori il meglio dalla squadra in queste ultime quattro partite”, ha detto l’allenatore emiliano alla vigilia del match contro il Genoa. “Aspettate ancora un po’ a parlare del futuro, credo sia la cosa migliore, il mio lavoro qui non è finito”, ha aggiunto.

