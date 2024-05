In pieno recupero però Nzola segna il gol vittoria che agevola il compito della squadra di Italiano in vista del ritorno in Belgio

Vittoria rocambolesca della Fiorentina che supera 3-2 il Bruges nella semifinale d’andata di Conference League. Sottil sblocca il risultato al 5′ con un eurogol da fuori area, Vanakena pareggia i conti su rigore al 17′. Belotti riporta avanti i toscani al 37′ con una girata vincente in area di rigore. Nella ripresa gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Onyedika al 16′, ma due minuti più tardi riescono comunque a trovare il pareggio con Thiago. In pieno recupero però Nzola segna il gol vittoria che agevola il compito della squadra di Italiano in vista del ritorno tra sette giorni in Belgio. Nell’altra semifinale di Conference l’Olympiakos ha vinto 4-2 in casa dell’Aston Villa.

