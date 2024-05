Per i ducali l'1-1 in casa del Bari sancisce la promozione matematica

Il Parma torna in Serie A dopo tre anni. Gli emiliani hanno pareggiato in casa del Bari (1-1) nell’incontro valido per la 36a giornata di Serie B e hanno la certezza matematica della promozione diretta. La formazione di Pecchia sale a 74 punti e a +7 sul Venezia terzo in classifica. Al San Nicola sono i ducali a passare in vantaggio ad inizio ripresa, con Bonny. I pugliesi pareggiano al 68′ con capitan Di Cesare. Per il Parma è la 21a vittoria in campionato, per Pecchia la terza promozione dopo quelle ottenute con Verona nel 2017 e Cremonese nel 2022.

