Gol di Dybala e Abraham per i giallorossi, di Olivera e Osimhen per i partenopei

Finisce 2-2 tra Napoli e Roma la sfida del ‘Maradona’ tra le squadre di Calzona e De Rossi, valida per la 34esima giornata di Serie A.

Giallorossi in vantaggio con Dybala su rigore al 59′ per un tocco di Juan Jesus su Azmoun, pareggio al 64′ di Olivera e soprasso dei partenopei con la rete su rigore di Osimhen all’84’ per un fallo in area di Sanches ai danni di Kvaratskhelia. Al 90′ la Roma trova il pareggio con un colpo di testa di Abraham che torna al gol dopo un anno.

La Roma sale a 59 punti, al quinto posto, e il suo vantaggio sull’Atalanta, vincitrice contro l’Empoli, si riduce a due lunghezze. Il Napoli si porta a 50 punti e manca una grande chance per tornare in corsa per l’Europa.

