Tifosi in delirio, fuochi d'artificio e fumogeni per celebrare i Campioni d'Italia

Le immagini dell’arrivo in Piazza Duomo dei pullman scoperti su cui i giocatori e lo staff tecnico dell’Inter hanno festeggiato la conquista del ventesimo Scudetto. Appena il bus ha varcato l’ingresso della piazza, il cielo sotto la Madonnina si è colorato con fumogeni e fuochi d’artificio, mentre i tifosi nerazzurri in delirio hanno intonato cori per i loro giocatori.

