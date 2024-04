Immagine da Twitter

Il video è apparso sui profili social del club

Proseguono i festeggiamenti per lo Scudetto dell’Inter: sul profilo social del club c’è un video in cui si vede un grande dirigibile nerazzurro con sotto due stelle sorvolare l’Arco della Pace, uno dei luoghi più iconici di Milano, in mezzo a decine di palloncini sempre nerazzurri.

