E' successo durante il match di Premier League tra Everton e Nottingham Forest. Il club inglese ha fatto sapere che sta bene

Attimi di paura per Beto, attaccante portoghese dell’Everton ed ex calciatore dell’Udinese. Il 26enne di Lisbona, durante il match di Premier League contro il Nottingham Forest, è caduto a terra privo di sensi dopo essere stato colpito alla testa in uno scontro aereo. E’ stato subito soccorso e portato fuori dal campo in barella con la maschera di ossigeno sul volto. L’episodio è successo domenica 21 aprile, al 93′, mentre l’Everton conduceva la partita per 2-0. Il gioco è stato per fermo per sette minuti, fino a che Beto non si è ripreso e ha fatto cenno di star bene. Il club di Liverpool sui social ha comunicato che il giovane è stato dimesso dall’ospedale e che gli accertamenti medici hanno dato esito positivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata