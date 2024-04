Maldini all'89' ha provato ad accorciare le distanze

L’Atalanta ha battuto il Monza 2-1 nel posticipo della domenica valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A all”U-Power Stadium’. Orobici in vantaggio con De Ketelaere al 44′, il raddoppio è stato siglato da Touré al 72′. Per il Monza in rete Daniel Maldini all’89, all’ultimo respiro brianzoli vicinissimi al pareggio con un palo di Carboni. Grazie a questo successo la squadra di Gasperini si porta a 54 punti in classifica a -1 dal quinto posto occupato dalla Roma. Il Monza resta a quota 43.

