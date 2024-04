Il tecnico francese, fermo dal 2021, sarebbe il prescelto dai dirigenti club tedesco per sostituire Thomas Tuchel

Zinedine Zidane è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Lo riferisce il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, secondo cui il club bavarese e il tecnico francese sarebbero a un passo dal definire un accordo per la prossima stagione. L’ex tecnico del Real Madrid, fermo dal 2021, sarebbe il prescelto dai dirigenti del Bayern per sostituire Thomas Tuchel a cui è già stato annunciato che non verrà rinnovato il contratto alla fine di questa stagione. Zidane, preferito all’italiano Roberto De Zerbi del Brighton, potrebbe avere nel suo staff tecnico Franck Ribery, suo ex compagno di nazionale ed ex stella proprio del Bayern.

