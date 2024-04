Lo comunicano i proprietari del club giallorosso con una nota pubblicata sul sito ufficiale della società

“Dopo l’incontro di ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire il ruolo di head coach dell’AS Roma dopo questa stagione e per il prossimo futuro“. Lo comunicano i proprietari del club giallorosso, Dan e Ryan Friedkin, con una nota pubblicata sul sito ufficiale della società.

“Nel suo breve mandato come capo allenatore, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club ha raccontato la sua storia – proseguono i Friedkin -. Daniele guida con rispetto e coraggio, mentre la sua forza e la sua profonda fiducia nel club sono davvero allineate con i valori della Roma, la città e i tifosi senza pari. Continueremo a lavorare insieme il più duramente possibile per offrire un futuro che i tifosi dell’AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni. Forza Roma!”.

