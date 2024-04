Al Franchi liguri in vantaggio su rigore ripresi dai viola

Nel primo posticipo del lunedì sera della 32esima giornata di serie A finisce 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Genoa. La squadra di Alberto Gilardino si porta avanti nel primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Gudmundsson al 42′. Penalty concesso per atterramento di Ekuban ad opera di Parisi. In precedenza, gol annullato a Belotti. I viola rispondono nella ripresa con il colpo di testa vincente di Ikoné su cross di Bonaventura (54′). Il check del Var revoca un rigore concesso ai rossoblù per una trattenuta di Kayode su Retegui. In classifica la Fiorentina, che non vince in campionato dal 26 febbraio, sale a 44 punti. Quarto risultato utile consecutivo per il Genoa che raggiunge quota 39.

