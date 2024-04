La squadra di Xabi Alonso conquista il titolo con cinque giornate d'anticipo, +16 dal Bayern Monaco

Dopo 45 anni in Bundesliga, il Bayer Leverkusen per la prima volta vince il titolo di campione di Germania. Decisiva la netta vittoria per 5-0 contro il Werder Brema nel posticipo della 29a giornata. In una BayArena vestita a festa le reti portano la firma del bomber Boniface su rigore al 25′, di Xhaka al 60′ e poi una tripletta del gioiellino Wirtz al 68′, all’83’ e all’89’. Una cavalcata incredibile quella del Bayer di Xabi Alonso, che conquista il mitico Meisterschale con ben cinque giornate di anticipo sulla fine del campionato. Con 25 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta, il Bayer ha 16 punti di vantaggio sul Bayern Monaco secondo. Per Xabi Alonso, pluri campione da giocatore con le maglie di Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid, si tratta del primo titolo importante conquistato da allenatore.

