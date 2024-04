L'attaccante classe 2007 del Barcellona è anche il più giovane della lista dei 100 migliori giocatori Under 21

Con il primo aggiornamento del Golden Boy Football Benchmark Index, la lista dei 100 migliori giocatori Under 21 che militano in una squadra europea, è ufficialmente cominciata la corsa all’European Golden Boy 2024, premio vinto lo scorso anno dal centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham. Per il secondo anno, infatti, la collaborazione con Football Benchmark – data & analytics partner del premio – permette di monitorare costantemente le prestazioni dei calciatori prendendo in considerazione dati oggettivi tra cui minutaggio, trasferimenti, performance in Nazionale e nei rispettivi club che determinano variazioni costanti del GBFB index e, quindi, della lista. Alla luce del primo aggiornamento che tiene conto delle gare disputate sino al 27 marzo, in testa c’è Lamine Yamal, attaccante classe 2007 del Barcellona, che è anche il più giovane del GBFB Index, seguito dal portoghese Joao Neves (Benfica) e da Alejandro Garnacho (Manchester United). Il valore di mercato di questo podio è pari a 169,6 milioni di euro.

La Ligue 1 e la Premier League sono i due campionati più rappresentati, con 12 giocatori ciascuno, seguiti dalla Pro League belga (11) e dalla Liga (10). La Francia è anche la Nazione più rappresentata (13 giocatori) e stacca la Spagna al secondo posto (7) e l’Inghilterra e il Belgio (6) al terzo. Il club con più giocatori in lista è il Brighton (4), seguito dal Barcellona e dall’Ajax (3). Il Manchester United conta 2 giocatori, ma entrambi in top ten (Alejandro Garnacho 3° e Kobbie Mainoo 7°). L’unico portiere in lista è Gabriel Slonina (KAS Eupen), cui si aggiungono 23 difensori, 41 centrocampisti e 35 attaccanti. Nelle finestre dell’estate 2023 e dell’inverno 2024 sono stati 34 i giocatori della lista protagonisti di movimenti di mercato in entrata, con la Liga e la Pro League risultati i campionati più attivi (5 giocatori a testa), mentre è la Premier League il campionato con il maggior valore di mercato (303,5 milioni di euro totali). La pubblicazione del nuovo aggiornamento del GBFB Index è prevista sabato 11 maggio.

