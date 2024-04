Forti polemiche social anche sulla telecronaca Rai del match di Europa League

Scoppia la polemica per la telecronaca Rai di Milan-Roma, gara di andata dei quarti di finale di Europa League vinta dai giallorossi. Nell’occhio del ciclone è finito il cantante Lazza, tifoso rossonero, beccato a cantare, rivolto ai tifosi della Roma, il coro discriminatorio intonato dall’intero stadio San Siro “voi siete napoletani“.

Sui social, inoltre, si mette in risalto come, in più occasioni, gli effetti provenienti dalla curva Sud milanista abbiano sovrastato il parlato dei telecronisti. Una situazione che ha dato voce a cori offensivi, da parte dei tifosi rossoneri, per esempio nei confronti del capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini.

Lazza: “Nessun odio Napoli, chi pensa contrario ha cervello confuso”

“Amare una squadra di calcio non potrà mai farmi odiare nessuna città del mio paese! E chi pensa il contrario ha il cervello un po’ confuso!”. Così, sul suo profilo Instagram Lazza interviene dopo la polemica relativa ai cori cantati ieri sera nel corso di Milan-Roma, quarto di finale di Europa League. “Entrando nel dettaglio i napoletani sanno bene la stima e l’affetto che provo per loro – aggiunge Lazza – e tra noi c’è sempre stato un rapporto di ironia calcistica sana per il semplice fatto che come me amano la squadra della propria città”. Lazza conclude poi ricordando “gli amici napoletani che mi stanno prendendo per il culo per il risultato (della partita ndr)” e conclude “sto ancora rosicando (con una risata ndr). Vi voglio bene”

