Tutto esaurito a San Siro per il derby italiano

L’Europa League mette in scena le gare d’andata dei quarti di finale. A San Siro tutto esaurito con oltre 70 mila spettatori ad assistere al derby italiano tra Milan e Roma in programma alle 21. Rossoneri tornati in emergenza in difesa per le essenze di Tomori, squalificato, e Kalulu, infortunato. Ballattaggio Kjaer-Thiaw con i due centrali in non perfette condizioni. In attacco Pulisic, Leao e Loftus Cheek alle spalle di Giroud. In casa giallorossa out Ndicka, squalificato, e Azmoun, infortunato. Smalling possibile titolare in difesa, in attacco spazio alla super coppia Lukaku-Dybala. Sfida inedita tra i due allenatori Pioli-De Rossi che non si sono mai trovati uno di fronte all’altro. Il tecnico del Milan vuole continuare la sua cavalcata europea per sperare nella riconferma anche per la prossima stagione. Il giovane allenatore giallorosso spera di chiudere la sua prima stagione sulla panchina della Roma con un trofeo prestigioso.

Sempre alle 21 l’Atalanta è attesa dal Liverpool nel mitico catino di Anfield Road. I bergamaschi a caccia di un’impresa contro una delle squadre più informa della Premier League, favoritissima per la vittoria finale in EL. Per arginare la furia Reds, Gasperini punta su Musso in porta e sui tre difensori Hien, Djimsiti, Kolasinac. In casa Liverpool diversi dubbi: in attacco dovrebbe esserci il tridente Gakpo, Diaz, Salah.

Gli altri due quarti di finale sono Benfica-Marsiglia, Leverkusen-West Ham,

