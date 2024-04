Durante i festeggiamenti il calciatore giallorosso ha sventolato una bandiera della Lazio con l'effigie di un topo

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito ai festeggiamenti post-derby del difensore della Roma, Gianluca Mancini, che ha sventolato una bandiera della Lazio con l’effigie di un topo, “invita la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”, si legge nel comunicato. La procura Figc ha aperto un fascicolo di indagine all’indomani del derby giocato sabato.

