Il Bologna di Thiago Motta non si ferma più e grazie al netto successo per 3-0 sulla Salernitana, nell’anticipo di mezzogiorno della 30/a giornata di Serie A, si porta a soli 2 punti dalla Juventus terza in classifica.

Un cammino travolgente quello della squadra rossoblù, sempre più rivelazione della stagione, che al Dall’Ara ha fatto un sol boccone della malcapitata squadra campana sulla cui panchina ha fatto il suo esordio Stefano Colantuono. Due gol nel primo tempo per il Bologna, il primo dopo 14′ con un fantastico sinistro sul secondo palo di Orsolini, il secondo al 44′ firmato da Saelemaekers con un preciso destro che non lascia scampo al portiere avversario. Nella ripresa ci pensa Lykogiannis al 92′ a calare il tris con una bella azione personale conclusa con un destro rasoterra che batte Costil.

Ottava vittoria nelle ultime nove partite per i ragazzi di Motta, che avranno con la Juventus anche la possibilità dello scontro diretto casalingo per puntare davvero ad uno storico terzo posto. Per la Salernitana, invece, l’ennesimo ko è solo un ulteriore passo di avvicinamento verso una retrocessione per cui si attende ormai solo la matematica.

