Loftus-Cheek e Leão trascinano la squadra di Pioli

Il Milan supera per 2-1 la Fiorentina al ‘Franchi’ nella gara valida per la 30ma giornata di serie A e consolida il secondo posto in classifica portandosi a +6 dalla Juventus. Al 47′ rossoneri in vantaggio con Loftus-Cheek, pareggio dopo tre minuti di Duncan al 5′ ma Diavolo ancora avanti con Leão al 53′.

