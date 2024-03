Si era sentito male domenica ed era stato ricoverato al San Raffaele di Milano

È morto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Barone si era sentito male domenica, mentre si trovava in ritiro con la squadra all’hotel Winter Garden, nei pressi dell’aeroporto di Orio al Serio. Il 57enne dirigente italo-americano, braccio destro del presidente Rocco Commisso, era stato portato immediatamente all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Nato in Italia ma cresciuto negli Stati Uniti, Barone avrebbe compiuto mercoledì 58 anni. Lascia la moglie Camilla e quattro figli.

Figc dispone un minuto di silenzio su tutti i campi

In memoria del dirigente è stato disposto dalla Figc un minuto di raccoglimento che sarà osservato prima dell’inizio delle gare delle competizioni organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma dalla giornata odierna e fino alla prossima rispettiva giornata di campionato.

Chi era Joe Barone

Dopo aver terminato gli studi e aver lavorato in un istituto bancario, Barone aveva iniziato a collaborare con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso e nel 2017 era diventato il vice-presidente dei New York Cosmos dopo la loro acquisizione proprio da parte di Commisso. Nel 2019 il ritorno in Italia con la carica di direttore generale della Fiorentina. Nei quattro anni da dg, Barone si è occupato soprattutto del progetto del Viola Park, il nuovo avveniristico centro sportivo della squadra viola alle porte di Firenze, ma senza disdegnare la sua presenza al fianco del ds Daniele Pradè nelle trattative di mercato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata