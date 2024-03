Dall'Inter alla Juventus, passando per il Bayern Monaco: gli auguri all'ex allenatore

Giovanni Trapattoni spegne 85 candeline. L’ex calciatore e allenatore di calcio ha ricevuto gli auguri da tutto il mondo del pallone. In carriera ha guidato squadre come Milan, Inter, Juventus, Bayern Monaco ma anche Cagliari, Fiorentina e la Nazionale italiana.

Dall’Inter al Bayern: auguri a Trapattoni

“I migliori auguri per il tecnico dello scudetto dei record”. Così il club Nerazzurro festeggia gli 85 anni di Giovanni Trapattoni protagonista del titolo del 1989. “Amo troppo il verde dei prati e il pallone. Ho fatto l’allenatore perché non mi immaginavo altrove”, si legge ancora sui social dell’Inter con una citazione di una frase dello stesso Trap. “Per te tutto il meglio, Maestro”, non potevano mancare anche gli auguri del Bayern Monaco che sui social pubblica la foto di quando alzo’ il piatto dello scudetto in Bundesliga, nel 1997. Auguri anche dalla Fiorentina e dalla nazionale dell’Irlanda che allenà dal 2008 al 2013. “Buon compleanno to Giovanni Trapattoni”, si legge sui social della Federcalcio irlandese.

I messaggi della Juventus e della Nazionale

“Buon compleanno a Giovanni Trapattoni che festeggia 85 anni. Dal 2012 nella Hall of Fame del Calcio Italiano”. Così la Figc celebra sui social gli 85 anni dell’ex centrocampista e ct azzurro Giovanni Trapattoni. Anche la Juventus sui social celebra il compleanno del suo ex allenatore, tra i più vincenti della sua storia. “Con 596 panchine è l’allenatore con più presenze nella storia bianconera: tanti auguri Trap!”, si legge sul profilo bianconero.

