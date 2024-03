Al vantaggio portoghese con Paulinho replica Scamacca. Ritorno a Bergamo il 14 marzo

È finita 1-1 la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Sporting Lisbona e Atalanta. Succede tutto nel primo tempo: Paulinho sblocca il risultato al 17′ con un diagonale chirurgico, Scamacca pareggia i conti al 39′ con una conclusione angolata. Dea sfortunata con tre pali colpiti in novanta minuti, al cospetto di un ‘legno’ per i padroni di casa. Il match di ritorno al Gewiss Stadium è in programma giovedì 14 marzo a Bergamo.

