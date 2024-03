Per l'attaccante del Sassuolo stagione finita e addio ai prossimi Europei con l'Italia

Non c’è pace per Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo, al rientro dal 1′ nella sfida contro il Verona, si è fatto male ed è stato costretto a lasciare il campo al 60′. Sfortunata la dinamica dell’infortunio con il numero 25 neroverde che si è fatto male nello stoppare un pallone rilanciato dal portiere dell’Hellas, Montipò. Il calciatore ha lasciato in lacrime lo stadio Bentegodi di Verona. Per Berardi la diagnosi è drammatica: rottura del tendine d’Achille della gamba destra. Stagione finita e addio ai prossimi Europei con l’Italia guidata dal Ct, Luciano Spalletti.

Ballardini: “Più di una lesione del tendine d’Achille”

“Per Berardi parliamo di sospetta lesione del tendine d’Achille, ma la sensazione è che sia qualcosa di più”. Così Davide Ballardini, tecnico del Sassuolo, a Sky Sport, in merito all’infortunio del capitano del neroverdi nel corso della sfida contro il Verona. “Sono dispiaciuto per il ragazzo per il Sassuolo è importante, ma è importante per il calcio italiano – ha aggiunto l’allenatore neroverde ai microfoni di Dazn -. Sono molto dispiaciuto, in due giorni ho potuto vedere che grande giocatore è, che qualità ha”.

