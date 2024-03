I friulani si portano a quota 24 punti in classifica, campani restano ultimi a quota 14

Finisce 1-1 Udinese-Salernitana, match delle ore 15 del sabato della 27esima giornata di campionato di Serie A giocato al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine. Le reti nel primo tempo. Squadra di Liverani avanti grazie a un gol di Tchaouna al 10′, pareggio friulano al 48′ con un gioiello di Kamara che batte Ochoa con una rovesciata. Nella ripresa ospiti vicini al gol del vantaggio con un palo colpito da Tchaouna e, all’ultimo secondo, con un’occasione sprecata da Candreva. Udinese per buona parte della ripresa in 10 uomini per l’espulsione di Ebosele. Con questo pareggio l’Udinese si porta a quota 24 punti in classifica, la Salernitana resta ultima a quota 14.

