La squadra di De Rossi a -1 dal quarto posto

È una Roma da Champions. La squadra di De Rossi supera il Monza allo ‘U-Power Stadium’, trova continuità di risultati e si porta a -1 dal quarto posto in attesa dello scontro diretto Atalanta-Bologna. A trascinare i giallorossi capitan Pellegrini e Dybala che segna, fa segnare e regala lampi di classe. Buone notizie anche da Lukaku che ritrova la rete in campionato. De Rossi torna al suo 4-3-3 col tridente Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Palladino si affida a Djuric sostenuto da Dany Mota e lascia Valentin Carboni in panchina. La Roma ci prova al 6′ con un colpo di testa di Cristante che va alto sopra la traversa. Al 9′ è capitan Pellegrini che ci prova con un piazzato, ma Di Gregorio c’è.

È il Monza però ad avvicinarsi al gol al 16′ con un palo di Djuric. Un minuto dopo Lukaku arriva al tiro dopo un’azione in velocità, ma la conclusione del belga è deviata in corner. Sugli sviluppi dell’angolo la Roma passa con Cristante che buca la porta brianzola con un piazzato all’incrocio. La gioia però dura poco perchè il Var cancella tutto per un fuorigioco di Dybala. Al 22′ Gagliardini è costretto a lasciare il campo, al suo posto Valentin Carboni. Pochi minuti e anche De Rossi deve giocarsi la prima sostituzione. Out Kristensen, dentro Celik. La partita è spezzettata e per vedere un’occasione nitida ci vuole il 35′. Se la procura il Monza con Birindelli che scende sulla destra e scarica un diagonale che sfiora il palo della porta di Svilar. Al 38′ Roma in vantaggio. Questa volta per davvero. Il gol è un capolavoro di Pellegrini che, al 38′, entra in area con uno slalom nello stretto e batte Di Gregorio con un diagonale. Il Monza non ci sta e si procura un’occasione con Dany Mota che però si allunga la palla nel momento decisivo.

La Roma però è in fiducia e al 42′ il duo Dybala-Lukaku confeziona il 2-0 con il belga che sfrutta un assist al bacio del suo compagno argentino e ritrova il gol in campionato. In pieno recupero Lukaku sfiora anche il 3-0, ma Di Gregorio salva di piede. A inizio secondo tempo il Monza dà segnali di riscossa con Djuric che si rende pericoloso con un tiro dal limite che termina alto e con Andrea Carboni che sfiora il gol su azione d’angolo. La squadra di Palladino ci mette buona volontà, ma la Roma ha un Dybala in più. Il numero 21 al 63′ si inventa una super punizione e mette dentro il 3-0. Il Monza non si abbatte e grazie alle iniziative del neo entrato Maldini prova a trovare il gol dell’1-3. Il Var toglie, il Var dà. All’82 dopo una revisione per un fallo su Huijusen viene assegnato un rigore ai giallorossi. Paredes trasforma. La voglia del Monza, però, va oltre lo schiaffo subito. Dai e dai, ecco che arriva il gol dell’1-4 con Andrea Carboni che batte Svilar con un gran sinistro. Finisce col trionfo giallorosso. La Roma, ora, prima di pensare all’Europa League, potrà godersi la domenica del pallone sul divano.

