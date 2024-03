Decide un gol di Okafor nei minuti finali

Il Milan ha battuto la Lazio 1-0 a Roma nell’anticipo della 27esima giornata del campionato di Serie A. Decisivo per la squadra di Stefano Pioli un gol di Okafor all’88esimo minuto. La Lazio ha concluso l’incontro in otto per le espulsioni di Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Un risultato che consente alla squadra di Pioli di consolidare il terzo posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League, a -1 dalla Juve seconda. Una vittoria importante per il Milan anche per rispondere alle critiche pesanti del patron Gerry Cardinale e in vista dell’andata di Europa League contro lo Slavia Praga. La Lazio, invece, con la seconda sconfitta di fila resta all’ottavo posto con 40 punti fuori dalla zona Europa. Ora per i biancocelesti testa al Bayern in Champions League.

