Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Sassuolo. Lo comunica il club neroverde. Con il tecnico di Ravenna, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico). La società “ringrazia sentitamente Emiliano Bigica per la disponibilità e la professionalità dimostrata. Il tecnico torna ad allenare la Primavera”, si legge in una nota.

