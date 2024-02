Il presidente della lega del massimo campionato: "Nel sistema federale siamo sottorappresentati"

“L’assemblea della Serie A ha esaminato il documento della Figc e non è rimasta soddisfatta dalle priorità segnalate. Viene posticipato l’intervento sulla governance del sistema federale e sul riequilibrio di pesi e rappresentanze”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini nel corso della conferenza stampa al termine dell’assemblea odierna a Milano con al centro i temi federali. “Resta il fatto che la sostenibilità economico finanziaria sia una priorità – ha aggiunto – e oggi l’assemblea ha deliberato di attivare una commissione composta da tutte le squadre proprio per elaborare un documento relativo ai criteri delle licenze per le iscrizioni al campionato“. “Benissimo quindi lavorare su questi temi, però ci aspettiamo che si affrontino prima le questioni di equilibrio dei pesi federali e di rappresentanza. Per la Serie A è urgente perché nel sistema federale è sottorappresentata e non ha quel livello di autonomia che dovrebbe avere”, ha concluso Casini.

