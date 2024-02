Domani, nel sorteggio di Nyon, il Milan conoscerà il suo avversario

Il Milan cade 3-2 a Rennes nel ritorno del playoff di Europa League ma si qualifica comunque agli ottavi di finale grazie al successo ottenuto a San Siro all’andata per 3-0. Bourigeaud sblocca il risultato all’11’ con un rasoterra da fuori area, Jovic pareggia i conti di testa al 22′ su cross di Theo Hernandez. Nella ripresa due rigori di Bourigeuad, al 9′ e al 23′, regalano la vittoria ai francesi, con qualche sofferenza nel finale per i rossoneri dopo il momentaneo 2-2 di Leao al 13′. Domani, nel sorteggio di Nyon, il Milan conoscerà il suo avversario per gli ottavi di finale.

