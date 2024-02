Il ricordo commosso dell'ex portiere dell'Inter, compagno di squadra del tedesco per cinque stagioni

“Per certe cose non ci sono pensieri, sono cose che ti tagliano in due. Non sono solo i cinque anni che abbiamo trascorso all’Inter ma quello che viene dopo e ti porti dietro nella vita. Quando arrivano queste notizie se ne va sempre un pezzo di te“. Così a LaPresse, Walter Zenga, compagno di squadra all’Inter di Andy Brehme, scomparso oggi all’età di 63 anni.

“Difficile dire qualcosa, ho cercato di scrivere qualcosa sul mio profilo Instagram ma non so neanche se mi sia venuto molto bene. Purtroppo le parole non esprimono mai esattamente quello che uno sente. Sto piangendo lacrime da due ore, spero di finirle presto. Lui era veramente una grande persona, un ragazzo straordinario”, ha concluso Zenga commosso nel ricordare l’ex centrocampista nerazzurro.

