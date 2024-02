La rimonta del Diavolo, in 10 dal 53' per il rosso a Jovic, si ferma a metà. La squadra di Pioli resta a quota 52 punti

Il Monza ha battuto il Milan 4-2 nel match della domenica sera valido per la 25esima giornata di Serie A. Brianzoli in vantaggio al termine del primo tempo con un rigore di Pessina e un gol di Dany Mota. Nella ripresa il Milan resta in 10 per l’espulsione di Jovic, ma riesce a pareggiare grazie a Giroud e Pulisic. Al 90′ è una perla di Bondo riportare i brianzoli in vantaggio e al 95′ l’ex Colombo fissa il risultato sul 4-2. La sconfitta significa mancato secondo posto e addio a ogni forma di sogno scudetto per il Milan che resta comunque terzo in classifica a quota 52 punti. Il Monza si porta a 33 punti.

