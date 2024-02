Grazie a questo successo la squadra di De Rossi si porta a 41 punti in classifica mentre i Ciociari restano fermi a 23

La Roma ha battuto il Frosinone 3-0 nel match delle ore 18 della 25esima giornata del campionato di Serie A. Giallorossi in vantaggio con un super gol di Huijsen al 38′. Fino a quel momento, però, il Frosinone era stato più pericoloso, in diverse occasioni, con Soulé, Kaio Jorge e Brescianini. Nella ripresa la squadra di De Rossi ha chiuso ogni discorso con il gol del 2-0 di Azmoun al 70′ e il rigore del 3-0 di Paredes all’80’. Grazie a questa vittoria la Roma si porta a 41 punti, il Frosinone resta a quota 23 punti. Da segnalare il ritorno in campo, per la Roma, di Smalling.

