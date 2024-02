Ngonge in gol per i partenopei. Per la squadra di Gilardino a segno invece il danese Frendrup

Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Genoa. Finisce 1-1 l’anticipo delle ore 15 del sabato di Serie A giocato al ‘Maradona’. Primo tempo equilibrato con un paio di occasioni per parte. Nella ripresa ospiti in vantaggio con Frendrup al 47′, il pari dei campioni d’Italia arriva al 90′ con una girata di Ngonge. Al termine del match la squadra di Mazzarri esce tra i fischi dei propri tifosi. Con questo punto il Napoli si porta a 36 punti in classifica, il Genoa sale a 30.

Ngonge: “Non posso essere contento per gol, squadra è con Mazzarri”

“Non posso essere contento di questo gol perché il risultato non è stato buono. Siamo tutti con Mazzarri”. Così l’attaccante del Napoli, Cyril Ngonge, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio interno contro il Genoa. “In casa dobbiamo vincere non solo per noi, ma per i tifosi – ha aggiunto Ngonge – Cosa manca? Dopo uno scudetto è sempre difficile ripetersi, ma stiamo lavorando tanto. Sono sicuro che i punti arriveranno. Ora testa al Barcellona. Il quarto posto resta un obiettivo, siamo convinti al 100%”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata