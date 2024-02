Per i rossoneri di Pioli l'esame Rennes a San Siro. Prima panchina in coppa per De Rossi in casa del Feyenoord

Retrocesso dalla Champions League, il Milan è pronto per l’esordio in una Europa Legue che per organico è praticamente una ‘mini Champions’. Dal Liverpool al Bayer Levekusen, dall’Atalanta alla Roma, dal Marsiglia di Gattuso all’Ajax, insomma per arrivare fino in fondo bisognerà affrontare il meglio del calcio del Vecchio Continente. Ne è consapevole Stefano Pioli, che parlando in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli spareggi contro il Rennes a San Siro ha fissato l’obiettivo. “Non aver mai vinto l’Europa League è una motivazione in più, c’è la delusione di non aver proseguito il cammino in Champions ma ora dobbiamo restare concentrati perchè il Rennes sta molto bene e viene da 8 vittorie consecutive”, ha detto il tecnico rossonero.

L’undici con cui dovrebbe scendere in campo il Milan vede ovviamente la presenza di Maignan tra i pali; in difesa Florenzi giocherà a destra vista l’assenza di Calabria infortunato mentre in mezzo Kjaer dovrebbe fare coppia con Gabbia mentre a sinistra spazio a Theo. In mezzo al campo si rivede Rejinders, al suo fianco favorito Musah su Adli e Bannacer; sulla trequarti confermati Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.

Anche la Roma torna sul palcoscenico continentale per lo spareggio che vale un posto agli ottavi di finale di Europa League. Avversario il Feyenoord. Corsi e ricorsi. Un’abitudine visto che nelle ultime stagioni la squadra olandese si è sempre trovata sulla strada dei giallorossi. Si tratta della prima europea di Daniele De Rossi in panchina, la prima europea senza José Mourinho. Un mix di ricordi e un’emozione, quella del tecnico giallorosso, che farà il suo debutto come allenatore in una competizione europea: “È intrigante, emozionante, ma fa parte di un percorso che sto scoprendo piano piano. Un percorso che mi piace moltissimo”.

Per quanto riguarda la formazione in porta dovrebbe esserci Svilar, il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Dybala, Lukaku, El Shaarawy e in mezzo al campo dovrebbe esserci la conferma di Lorenzo Pellegrini. Non ci saranno invece i tifosi giallorossi. Il rischio relativo ai problemi di ordine pubblico è elevato dopo quanto successo lo scorso anno. De Rossi si è detto dispiaciuto di questa assenza, ma la Roma giocherà “anche per loro”. Tra un settimana in Italia non ci saranno, invece, i tifosi olandesi.

