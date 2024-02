I nerazzurri allungano in vetta alla classifica, portandosi a +7 sulla Juventus seconda

L’Inter batte 4-2 in rimonta la Roma all’Olimpico nel match valido per la 24/a giornata di Serie A e allunga in vetta alla classifica portandosi a +7 sulla Juventus seconda. Al vantaggio di Acerbi al 17′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo replica, sempre di testa, Mancini al 28′. Al 44′ El Shaarawy su assist di Pellegrini ribalta la partita con un sinistro sotto la traversa. Nella ripresa l’Inter reagisce e trova il pareggio al 4′ con Thuram, per poi ribaltare il risultato all’11’ grazie all’autorete di Angelino, provocata sempre dall’attaccante francese. Inutile il forcing finale dei padroni di casa, che in pieno recupero incassano anche il poker di Bastoni. Per De Rossi si tratta della prima sconfitta sulla panchina giallorossa: la Roma resta ferma a quota 38 punti, momentaneamente a meno uno dall’Atalanta quarta.

