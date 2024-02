Il presidente del club partenopeo in conferenza stampa: "Non l'ha voluto far restare, lo vuole trasferire in altre squadre per guadagnarci di più"

Aurelio De Laurentiis si scaglia contro Bartlomiej Bolek, procuratore di Piotr Zielinski: centrocampista in uscita dal Napoli e promesso sposo dell’Inter. “Fuori dalla lista Champions? Il rendimento di Piotr nelle ultime 10 partite è stato deludente, la scorsa estate mi aveva detto che voleva restare. Ce l’ho a morte con Bolek che non l’ha voluto far restare, perché lo vuole trasferire in altre squadre per guadagnarci di più. Potrebbe avere paura d’infortunarsi perché deve ancora firmare il suo contratto”, ha detto il presidente del club partenopeo nel corso di una conferenza stampa.

