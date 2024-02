Per i giallorossi, ora quinti in classifica, reti di Pellegrini, Dybala (doppietta) e Huijsen

Tutto facile per la Roma contro il Cagliari nel posticipo della 23esima giornata di Serie A. Finisce 4-0 per la squadra di De Rossi, che sblocca il risultato al secondo minuto con Pellegrini e poi dilaga sugli avversari. A segno Dybala con una doppietta al ’23 e al ’51 (il secondo su rigore) e il difensore olandese Huijsen, in prestito dalla Juventus, al 59′. Per Huijsen si tratta della prima gioia in Serie A. Notte fonda per la squadra di Ranieri, terzultima a 18 punti. I giallorossi salgono invece al quinto posto in graduatoria, a 38 punti. Nella prossima giornata la squadra di De Rossi sfiderà l’Inter capolista.

