L'allenatore rossonero sul possibile arrivo sulla panchina del Diavolo del tecnico salentino ex Juventus e Inter

“Le voci su Conte? Non mi dà nessun fastidio, un po’ mi annoia, ma nel calcio moderno adesso è abbastanza normale. Quello che conta è che io e i giocatori vogliamo dimostrare il nostro valore fino alla fine della stagione, quello che sarà il futuro non mi preoccupa né infastidisce, siamo solo concentrati solo sul presente”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della partita in casa del Frosinone.

Pioli: “Stagione è ancora lunga e può darci tante soddisfazioni”

“Gli incontri che ho avuto con la squadra, i confronti, il lavoro che ho visto sul campo mi hanno rassicurato, la squadra è consapevole del momento, delle situazioni che vanno migliorate, ma anche che la stagione è ancora lunga e ci può ancora dare tante soddisfazioni” ha aggiunto l’allenatore del Milan Stefano Pioli presentando la partita in casa del Frosinone. La cena di squadra fatta in settimana “era stata programmata prima della partita” con il Bologna, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “Sono sempre bei momenti per stare insieme”.

Pioli: “Siamo ambiziosi e credo nei miei giocatori”

“A me piace molto la squadra che ho, stiamo vivendo un momento positivo. Per le aspettative che abbiamo ora pareggiare una partita è una mezza delusione” ha sottolineato l’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della partita in casa del Frosinone. “Abbiamo segnato 5 gol in più dell’anno scorso e ne abbiamo subiti 5 in meno. Non vuol dire che stiamo facendo tutto bene, sono tante le cose che possiamo fare meglio e il gruppo ne è consapevole”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa.

“Non siamo da metà classifica, vogliamo essere ambiziosi, vogliamo fare più punti del girone d’andata e cercare di vincerle tutte da qui alla fine, poi si tireranno le somme”. “Se credo agli obiettivi? Credo molto nei miei giocatori e i confronti che ho avuto con loro in settimana mi convincono sempre di più che ho a disposizione un gruppo forte tecnicamente e moralmente. Poi scommettere non si può”, ha aggiunto Pioli.

