L'esterno classe 1997: "Non vedo l'ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni"

Angelino è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’annuncio è arrivato con un comunicato del club giallorosso. Esterno sinistro spagnolo, classe 1997, ha maturato diverse esperienze in giro per l’Europa tra Manchester City, Maiorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Lipsia, Hoffenheim e Galatasaray, sua ultima squadra. “Quando ho sentito pronunciare la parola Roma, non ho avuto la minima esitazione“, le prime parole di Angelino da giocatore giallorosso. “E oggi mi rende orgoglioso entrare a far parte di un grande Club, con un’incredibile storia alle spalle e una squadra ricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione”. Sul sito del club sono state pubblicate le prime foto di Angelino, insieme a Tiago Pinto, con la nuova maglia. L’esterno ha scelto il numero 69.

