L'amichevole si è giocata all’Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita

La Roma ha superato per 2-1 in amichevole l’Al Shabab, all’Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. Giallorossi in vantaggio con Joao Costa al 54′, pareggio al 78′ di Carrasco, e gol decisivo di Lukaku all’84’. Senza Dybala, Huijsen, Mancini e Spinazzola, rimasti a Roma, la squadra guidata da Daniele De Rossi ha proseguito con la difesa a quattro schierando dal 1′ Svilar in porta, Celik e Kristensen sulle corsie con Golic-Llorente coppia centrale. In mezzo al campo Cristante e Pisilli con Paredes, mentre davanti spazio a Joao Costa e Zalewski con Belotti. Nella ripresa ingresso in campo per Boer, Mannini, Pagano, Karsdorp, Pellegrini, Bove, Reale e Lukaku, autore del gol decisivo.

