I nerazzurri di Simone Inzaghi, detentori del titolo, a caccia di record e riconferme. Gli azzurri campioni d'Italia cercano l'impresa. Mazzarri: "Siamo i campioni d'Italia"

Alle ore 20.00 la finale della 36 edizione della Supercoppa Italiana “Napoli-Inter”. In diretta dall’ Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena la super sfida che mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato i Campioni d’Italia in carica del Napoli, dall’altra i nerazzurri di Simone Inzaghi che nella scorsa stagione hanno alzato al cielo la Coppa Italia.

A 90 minuti da un trofeo, dalla possibilità di portare comunque a casa un titolo in una stagione complessa e avara di soddisfazioni, il Napoli gonfia il petto e mette in mostra lo scudetto vinto pochi mesi fa per caricarsi e spaventare l’Inter verso la finale di Supercoppa Italiana. Walter Mazzarri, forte del rotondo successo ottenuto in semifinale contro la Fiorentina, non si nasconde e cavalca l’onda d’orgoglio dei campioni d’Italia. Chissà che la svolta a lungo cercata dagli azzurri non arrivi proprio nella notte di Riad.

Inter e Simone Inzaghi a caccia di record nella finale di Supercoppa di Riyadh contro il Napoli. I nerazzurri vanno a caccia del terzo successo consecutivo in questa manifestazione (impresa riuscita solo al Milan, ndr), l’ottavo in assoluto, mentre il tecnico Inzaghi punta alla sua quinta vittoria migliorando così il primato che detiene in coabitazione con due mostri sacri come Fabio Capello e Marcello Lippi. Di fronte c’è però un Napoli a cui Walter Mazzarri ha cambiato modulo di gioco per trovare maggiore equilibrio, ma che sarà comunque privo di due pedine fondamentali come Victis Osimhen e Zambo Anguissa impegnati in Coppa d’Africa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata