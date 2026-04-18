Napoli-Lazio oggi in serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla

Napoli-Lazio è il secondo match di oggi, sabato 18 aprile, alle 18 della 33esima giornata di serie A. I partenopei vogliono consolidare il secondo posto in classifica e tenere ancora viva, anche se solo matematicamente, la lotta scudetto con l’Inter ormai lontana 12 punti, dopo il successo di ieri contro il Cagliari. Mister Conte punta sulle sue stelle in avanti con De Bruyne e McTominay che supporteranno Hojlund.

I biancocelesti cercano di dimenticare il ko di Firenze anche per arrivare al meglio alla semifinale di ritorno di Coppa Italia che li vedrà impegnati mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta, dopo il 2-2 dell’andata. Maurizio Sarri, storico ex, rilancia Zaccagni che giocherà nel tridente insieme a Isaksen e Dia. Possibile un turno di riposto per Taylor.

Le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Patric, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Napoli-Lazio, orari e dove vederla

Napoli-Lazio si disputa oggi alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona che sorge a Fuorigrotta. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. La partita sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn.