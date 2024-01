Gli azzurri affronteranno la vincente dell'altra semifinale tra Inter e Lazio

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa italiana. All”Al-Awwal Park Stadium’ di Riad, in Arabia Saudita i partenopei si impongono sulla Fiorentina per 3-0 grazie alla rete di Simeone al 22′ e alla doppietta di Zerbin all’84 e all’87’. Al 44′ Ikonè sbaglia per la Fiorentina un calcio di rigore. Il Napoli affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Inter e Lazio che si giocherà domani sempre a Riad alle 20

