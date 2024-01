Haaland premiato come calciatore dell'anno, il City miglior Club, Guardiola miglior allenatore. Giuntoli miglior ds

Serata di gala a Dubai dove sono stati assegnati i Globe Soccer Awards 2023. Sorride il Manchester City che conquista ben cinque premi: quello come miglior club, quelli a Pep Guardiola, Erling Haaland e Rodri, rispettivamente miglior allenatore, miglior calciatore e miglior centrocampista dell’anno. Premiato ancheil numero uno dei citizens, Khaldoon Al Mubarak, come miglior presidente del 2023.

Cristiano Ronaldo vince invece il “Maradona Award” come miglior marcatore dell’anno grazie ai suoi 54 gol in 59 partite nell’anno solare 2023. Jude Bellingham si aggiudica il premio di miglior giocatore emergente dell’anno. La statuetta di miglior direttore sportivo è andata a Cristiano Giuntoli, ora in forza alla Juventus ma lo scorso anno al Napoli dove ha vinto lo scudetto. L’Italia sorride anche grazie a Fabrizio Romano, premiato come miglior giornalista digitale calcistico.

Infine il Barcellona viene premiato come miglior squadra tra i club femminili e la sua stella, Aitana Bonmatì, conquista la prima posizione nella classifica delle migliori giocatrici dell’anno. Premi alla carriera per John Terry, Casemiro e Lionel Scaloni.

