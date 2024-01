Premiato il centravanti del Manchester City, che dichiara: "Spero di tornare presto in campo"

Erling Haaland è stato premiato come miglior giocatore dell’anno ai Globe Soccer Awards 2023 di Dubai. Il centravanti norvegese, protagonista del Triplete del Manchester City, ha battuto la concorrenza di Cristiano Ronaldo. In lizza per il premio c’erano anche, tra gli altri, Lionel Messi, Jude Bellingham e Karim Benzema. Unico rappresentante del campionato italiano tra i finalisti l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen.

Haaland: “Spero di tornare presto in campo”

“Il gruppo del Manchester City è fantastico, ci sono persone straordinarie. Il supporto che riceviamo noi giocatori dai dirigenti è davvero enorme. Sono felice di stare in questo club. È stato un grande sogno quando abbiamo vinto la Champions League, una emozione fantastica. Spero di tornare presto in campo, mi sono stufato di non giocare“. Queste le dichiarazioni di Haaland dopo aver ricevuto il premio. Da circa un mese il centravanti è indisponibile a causa di un infortunio al piede rimediato nella sfida contro l’Aston Villa dello scorso dicembre (una reazione da stress osseo): dovrebbe rientrare nelle prossime settimane.

