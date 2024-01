Sul tavolo la riforma del calcio italiano in vista dell'assemblea indetta l'11 marzo

Ha preso il via poco dopo le 11, nella sede della Figc a Roma, un incontro tra il presidente federale, Gabriele Gravina, e la Lega di Serie A. Sul tavolo la riforma del calcio italiano in vista dell’assemblea straordinaria indetta per modificare lo statuto cancellando il diritto di veto, prevista per l’11 marzo. Per la Serie A presenti il presidente Lorenzo Casini, l’ad Luigi De Siervo e diversi dirigenti di club, tra cui l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, il Cfo della Juventus, Francesco Calvo, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, i presidenti di Torino, Verona Salernitana, Lecce e Frosinone, Urbano Cairo, Maurizio Setti, Danilo Iervolino, Saverio Sticchi Damiani e Maurizio Stirpe, oltre alla Ceo della Roma, Lina Souloukou, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, l’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, l’ad del Bologna Claudio Fenucci, quello dell’Empoli Rebecca Corsi.

