Rimonta dei giallorossi grazie ai gol di Lukaku e Dybala (su rigore)

La Roma supera 2-1 la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia e si regala il derby con la Lazio nel prossimo turno, sempre in gara secca. All’Olimpico, però, non è stato facile per i giallorossi a lungo sotto nel punteggio. Cremonese in vantaggio al 37′ con Tsadjout in un primo tempo nervoso con ben 6 ammoniti. Nella ripresa Mourinho rivoluziona la squadra e i capitolini la ribaltano grazie al pareggio di Lukaku, al 77′, e a un rigore di Dybala all’83’, fischiato per un fallo di Sernicola su Spinazzola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata