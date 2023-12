Il Pontefice: "Valori positivi nello sport e nella vita"

Edson Arantes do Nascimento, conosciuto come Pelè, scomparso il 29 dicembre del 2022, è stato ricordato da Papa Francesco come testimone dei valori positivi dello sport. “Molte delle virtù necessarie per praticare un’attività sportiva, come la perseveranza, la costanza e la temperanza, fanno parte anche delle virtù cristiane. Inoltre, lo sport ben praticato è un’occasione per rafforzare i legami di vera amicizia e fraternità tra gli uomini e le donne che lo praticano, ma anche tra i popoli, nelle competizioni internazionali delle varie discipline sportive”, ha sottolineato il Pontefice nel messaggio inviato e letto nel corso dell’omaggio al campione resogli nel Santuario arcidiocesano di Cristo Redentore a Rio de Janeiro. Lo riporta Vatican News. Per il Pontefice Pelè è stato “senza dubbio un atleta che ha manifestato queste caratteristiche positive dello sport nella sua vita”. Il suo ricordo, ha aggiunto, rimane indelebile nella mente di molti e incoraggia le nuove generazioni “a guardare allo sport come a un mezzo per rafforzare i legami di unità tra tutti”.

In Brasile numerosi alla leggenda del calcio, un anno dopo la morte del tre volte vincitore della Coppa del Mondo all’età di 82 anni a causa di un cancro al colon.

Una cerimonia tenutasi al Cristo Redentore di Rio de Janeiro, uno dei luoghi da cartolina più famosi del Paese, ha visto la proiezione di una maglietta del Brasile con il nome di Pelé e il numero 10 sulla statua. Pelé è stato un devoto cattolico per tutta la vita.

Altre cerimonie religiose si sono svolte al Museu Pelé di Santos, la città portuale che ha visto le gesta del grande campione con la maglia bianconera, e nella piccola città di Tres Corações, dove Pelè è nato nel 1940.

Anche il Santos FC ha reso omaggio al campione allo stadio Vila Belmiro, dove Edson Cholbi do Nascimento, uno dei figli di Pelé, ha lanciato 10 palloni bianchi dal cerchio centrale. Il funerale di Pelé si è svolto proprio allo stadio.Anche la Fifa ha reso omaggio alla leggenda brasiliana con un video di highlights e un messaggio: “L’eredità di Pelé vivrà sempre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata