L'annuncio del tecnico giallorosso Mourinho alla vigilia della sfida in casa dei bianconeri

“La sensazione è che Paulo sarà disponibile, poi che giochi, vada in panchina o sia titolare questo è che qualcosa che non voglio dire e che in verità non ho neanche deciso. Devo parlare con lui per capire le sue sensazioni, però se tutto va bene nell’allenamento sarà disponibile per giocare”. Lo ha detto il tecnico della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus annunciando la presenza di Paulo Dybala.

